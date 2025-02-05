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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rachid Ghezzal, PFDK'ye sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Rachid Ghezzal, PFDK'ye sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ı PFDK'ye sevk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 00:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:11
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        Rachid Ghezzal, PFDK'ye sevk edildi!
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        TFF Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal'ı Fenerbahçe maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi', 'hakareti' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK’ye sevk etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce yapılan sevkler şöyle:

        "1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 01.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMED TÜRKMEN’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi uyarınca ve 03.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından Kulüp Başkanının paylaşımında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.Kulübü Başkanı İBRAHİM TURGUT’un 03.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu RACHID GHEZZAL ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca, “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK BAKIR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        7-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI’nın aynı müsabakadaki “bilinçli kart görmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU’nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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