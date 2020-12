Racism kelimesinin Türkçe anlamı ırkçılık demektir. Sosyal medyada son zamanlarda sık sık kullanılmaktadır. Özellikle politikada kullanılan racism kelimesi ile ilgili örnekler haberimizde yer alıyor.

RACİSM KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

I am not racist.

Irkçı değilim.

He confessed in court that he was in touch with racist groups.

O, ırkçı gruplarla temas halinde olduğunu mahkemede itiraf etti.