Rafael Cemo Çetin, Dilan'ı çabuk unuttu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz eylül ayında Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayıran Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, Cihangir'de yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Yeni sevgilisiyle samimi şekilde objektiflere yansıyan Rafael Cemo Çetin, fotoğraflarının çekildiğini fark edince bir hayli öfkelendi.

Rafael Cemo Çetin mekân çıkışı soruları yanıtsız bırakırken, onun yanından uzaklaşan kız arkadaşı muhabirlere tepki göstererek; "Bunu bana yapmasanız olmaz mı? Çok sinirliyim!" dedi.

Rafael Cemo Çetin ile kız arkadaşı ayrı ayrı yürümeye devam ettiler.