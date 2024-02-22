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        Haberler Ekonomi Alışveriş RAFLARDA! BİM aktüel 23 Şubat kataloğu yayında! Bu hafta Cuma BİM aktüel indirimli ürünler fiyat listesinde neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM 23 Şubat 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta Şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni aya özel 23 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 23:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:03
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        1

        BİM aktüel ürünler 23 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 23 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL KATALOĞU

        HP Victus FA0008NT Gaming Laptop: 27.999 TL

        HP7N4W2AA Notebook: 10.999 TL

        LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

        LG 55" UHD Smart Tv: 18.999 TL

        Casper Via M30 Plus Cep Telefonu: 4.599 TL

        Vivo Y16 Cep Telefonu: 4.499 TL

        Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık: 949 TL

        Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık: 699 TL

        Honor Choice Akıllı Bileklik: 999 TL

        3

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL

        Philips Dijital Su Arıtma Cihazı: 4.799 TL

        Mutfak Aletleri

        Philips Süpürge: 4.499 TL

        Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL

        Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL

        Onvo Dijital Çelik Kettle: 899 TL

        4

        Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL

        Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL

        Kiwi Baharat Öğütücü: 219 TL

        Kiwi Standlı Blender: 799 TL

        5

        Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL

        Kiwi IP Kamera: 599 TL

        Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL

        Katlanır Su Bidonu: 49 TL

        Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL

        Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL

        Kirli Çamaşır Sepeti: 169 TL

        Çamaşır Selesi: 79 TL

        Ütü Masası: 489 TL

        Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL

        Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li: 44 TL

        Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü: 89 TL

        Pedallı Temizlik Seti: 179 TL

        Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı: 119 TL

        Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm: 59 TL

        Ev Tekstili ve Moda

        Casilli Termal Tayt: 99 TL

        Çift Kişilik Battaniye: 279 TL

        Tek Kişilik Battaniye: 239 TL

        Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL

        Kadın Fitilli Pantolon: 69 TL

        Erkek Kazak: 129 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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