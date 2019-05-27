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Rakım: 3 bin 200! Sıcaklık: -35! Kar kalınlığı: 10 metre! Sarp kayaların "Kartalları!"

DHA

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde, hudut kartalları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor

Zirvenin kartalları

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'ndeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7'inci Hudut Alayı ve 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgeleri arasında bulunuyor.

120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünü koruyan Aslankaraş üs bölgesindeki hudut kartalları, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

SICAKLIK: -35 KAR KALINLIĞI: 10 METRE

DHA'da yer alan habere göre Mehmetçik, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 10 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor.

Burada görev yapan Mehmetçikler, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının da sadece 4 dereceye ulaşabildiği bölgede gece-gündüz görev yapıyor.


İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİLER

Bu zor şartlara rağmen Aslankaraş'taki Mehmetçikler sorumluluk alanı olan 5 kilometrelik bölgede elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri bile helikopterle götürülüyor. DHA ekibi, 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesini görüntüledi.



ÜS BÖLGESİNDE 4 ŞEHİT VERİLDİ

Türkiye'de rakımı en yüksek 5'inci, Yüksekova'nın ise 2'inci yüksek tepesi olan Aslankaraş üs bölgesi, 2016 yılında teröristler tarafından havan atışı ile saldırıya uğradı. 2017 yılında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu Aslankaraş üs bölgesine, saldırıda şehit olan 'Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal' ismi verildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ÜST SAFHADA

Gece görüş, gece termal, MG-3, Uçaksavar, MK-19 (otomotik bombaatar) ve Milli Piyade Tüfeği (MPT) ile her türlü terör unsurları, kaçak göçmenler ve kaçakçılara geçit vermeyen hudut kartalları, sorumluluk bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.


İFTARLARINI KUMANYALARLA YAPIYORLAR

Eli tetikte, gözü hudutta görev yapan hudut kartalları, iftarlarını kumanyalarla açıyor. Sobanın üzerinde ısıtılan kumanyalar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte sofraya geliyor. Hudut kartalları okunan duanın ardından da oruçlarını açıyor.



"HUDUT NAMUSTUR" İLKESİYLE GÖREV YAPIYORUZ

Üs bölgesi komutanı, İran hududunda 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde 'Hudut namustur' ilkesiyle görev yaptıklarını belirterek, "3 yıl önce kurulan üs bölgesinde hududumuzu insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinde korumak maksadıyla 7 gün 24 saat görev başındayız. Kanımızın son damlasına kadar bu üs bölgesini koruyacağız" dedi.

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