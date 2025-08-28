Habertürk
        Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Devler Ligi'nde yer alacak 36 takım, 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. Bu kapsamda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve turnuvaya hangi torbadan katılacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 18:31 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:21
        Şampiyonlar Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Monaco'da Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19:00'da gerçekleştirilecek.

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek Kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılacak.

        1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

        2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

        3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

        4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)

        İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ:

        Liverpool (E)

        Manchester City (D)

        Eintracht Frankfurt (D)

        Atletico Madrid (E)

        Bodo/Glimt (E)

        Ajax (D)

        Monaco (D)

        Union SG (E)

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

        2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

        3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

        4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

        5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

        6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

        7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

        8. Hafta: 28 Ocak 2026

        Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

        Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

        Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

        Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs 2026

