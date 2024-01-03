Ramatçı vurgunu iddiasında yeni gelişme İstanbul Kuyumcukent'te bazı altın atölyesi sahiplerinin, ramatçı bir firma tarafından milyon liralık vurgunla dolandırıldıkları iddiası dikkat çekti. Şikayetlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Şikayet edilen M.B. ile Ö.Ü. adlı kişilerin avukatları aracılığı ile K.Ö.'den şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Verilen şikayet dilekçelerinde, K.Ö.'nün esnafların beyanlarına göre esnaftan altın alıp altınları iade etmeyerek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü. Yine hakkında dolandırıcılık iddiası bulunulan E.Ü. adlı iş insanı, avukatı aracılığı ile kendisi hakkında şikayette bulunan kişilere karşı tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulundu

Kuyumcukent’te yaşandığı iddia edilen milyon liralık vurgun iddiası dikkat çekti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Avukat Ümit Karadağ, altın işi yapan müvekkili iş insanı Y.E.’nin, ramatçı firma tarafından dolandırıldığını iddia etti.

ALTIN TOZLARINI ALDILAR

Şikayet dilekçesinin detaylarında Y.E. adlı iş insanı, atölyesinde altın işlenirken, havaya, suya veya toza karışan parçacıkları geri dönüşümünü sağlamak için Ö.Y., M.B., E.Ü. ve K.E. adlı kişilerin yetkili olduğu ramatçılık firmasıyla anlaştı. Ancak ramatçı firmanın altın haline dönüştürülen o altınları geri getirmediği iddia edildi.

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ŞİKAYET EDİLEN DE ŞİKAYETTE BULUNDU

Şikayet edilen Ö.Y. ile M.B. adlı kişilerin de bu şikayet öncesinde, altınları esnaftan alıp toplayıp geri vermediği iddiasıyla E.Ü.’den şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Ö.Y. ile M.B.. adlı kişiler 22 Aralık 2023 günü avukatları Muhammed Burak Balkız aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

“ALTINLARI İADE ETMEMİŞTİR”

Avukat Balkız, verdiği şikayet dilekçesinde K. E. ve müşterek hareket ettiği iddia edilen N.A., M.A ile A.U.’dan şikayetçi olduklarını belirtti. Şikayet dilekçelerinde, “Müvekkiller yıllardır kuyumculuk sektöründe aktif ve faaliyet gösteren iş insanlarıdır. 2022 yılının kasım ayında müvekkiller ek gelir olarak kazanç sağlaması için K.E.’yi de ortak olarak alarak bir iş yeri kurmuşlardır. K.E.'yi ortak yapmaktaki amaç bu iş yerinin işletmesini yapmasıdır ve kuruluşta K.E’ye özel olarak herhangi bir yetki verilmemiştir. Diğer ortaklarla müşterek yetkili olarak iş ve işlem yapılması kabul edilmiştir. Müvekkiller bu iş yerini kurup iş yerinin işletimini atölyedeki işlerden anladığı için K.E. 'nin işletimine bırakmışlardır ve K.E. bu iş yerini işletip alım satım yetkilerinde ise diğer ortaklarla hareket etmek için yetkilendirilmiştir. Fakat K.E. bu yetkilerini aşarak ortaklarının ticaret hayatından kaynaklı güvenlerini kötüye kullanmış ve yetkisi olmadan diğer esnafların beyanlarına göre esnaftan altın alıp altınlarını iade etmemiştir. Müvekkiller ile K.E. 20.12.2023 tarihinde ortaklığı sonlandırmıştır ve K.E, hissesini E.Ü.’ye devretmiştir."

TEHDİT İDDİASI

Yaşanan bu gelişmelerde, bu isimler arasında bir de tehdit iddiası yer aldı. Ramatçı firma olarak hakkında dolandırıcılık şikayeti bulunulan E.Ü.’nun da kendisini şikayet eden firmanın yer aldığı 4 altın firmasına yönelik “Tehdit” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” şikayetinde bulunduğu ortaya çıktı. İş insanı E.Ü.’nun avukatı Muhammed Burak Balkız 25 Aralık 2023 günü Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde müvekkilinin ramatçı şirketini yüzde 49 hissesini K.E.’den devir aldığını belirterek, “K.E.’nin iş yerini işletirken piyasadan altın aldığını ve kilolarca altın ödemediğini bu adı geçen firmaların da bunlarla ilgili müvekkilini sorumlu tutarak tehdit ettiklerini” iddiasında bulundu.

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