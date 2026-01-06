Yeni yıla sayılı günler kala Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı takvimi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Hem manevi hazırlıklarını planlamak isteyenler hem de bayram tatili için program yapan vatandaşlar, Ramazan’ın başlayacağı günü ve bayram tarihlerini araştırıyor. Diyanet’in resmi takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı ve bayram günleri belli olurken, takvimde öne çıkan tarihler de netleşmiş oldu. Ayrıntılar haberimizde...