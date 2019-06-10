'Türk lojistik şirketleri için Çin'de büyük fırsatlar var'

Finansal piyasalar ifrat ile tefrit arasında gidip geliyor. Büyük kayıpların yaşandığı mayısın ardından haziranda yüksek kazançlar elde ediliyor.

-Mayıstaki satışlarda küresel ticaret savaşları, ticaret savaşlarının yol açacağı ekonomik durgunluk, jeopolitik gelişmeler ve yaz tatili öncesi kar satışları etkili oluyordu.

-Türkiye’nin özelinde ise ABD ile S-400 alımı temelinde yaşanan gerginlik, İstanbul seçiminin tekrarı ile ekonominin içinde bulunduğu durum da eklenince küresel satış dalgasını ülke olarak duble yaşadık. Dünya kötü, Türkiye çok daha kötüydü.

ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK

-Haziranın ilk 10 günü Türkiye piyasaları için büyük ölçüde tatilde geçti. Ancak mayıs ayının son günlerinde başlayan toparlanma haziranda hem iç hem de dış etkilerle desteklenerek sürdü. Sonuçta Ramazan Bayramı ile ortaya finansal piyasaların bayramı da çıktı. Çifte negatif etkiden kurtularak çifte bayram yaşamaya başladık.

-Son 10 günde veya mayıs ayı sonuna göre dolar zayıfladı ve Dolar Endeksi yüzde 1.2 düştü. TL ise dolar karşısında 5.83’ten 5.66’ya kadar indikten sonra yeniden 5.83 düzeyine geri döndü. TL’de dolara karşı net bir değerlenme yok.

-Ancak 9 Mayıs’ta 6.24’ten başlayan gerileme eğilimi dikkate alındığında doların son bir ayda yüzde 6.7 düştüğü dikkat çekiyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜNE DIŞ DESTEK

-Faiz tarafında ise düzeltme mayıs ortasında 2 yıllık gösterge tahvilde yüzde 25.65’ten başladı. Mayıs sonunda yüzde 24.20’ye ve 7 Haziran itibariyle yüzde 22.26’ya geriledi. Haziranın ilk haftasındaki düzeltmenin değişim oranı yüzde 8.

-Faiz oranlarında dünyada da keskin düşüşler var. En başta da FED’in faiz düşürme ihtimalinin artmasıyla Libor oranları geriliyor. Bir yıllık dolar Libor faizi mayıs sonunda yüzde 2.51’den 7 Haziran’da yüze 2.34’e indi. Buradaki düşüş yüzde 6.5. ABD 10 yıllık tahvil faizi de 2.133’ten 2.084’e indi. Alman 10 yıllıkları ise yüzde 0.24 ile eksi tarafa geçti ve son yılların en düşük düzeyine indi.

ALTINA FAİZ DOPİNGİ

-Faiz oranlarındaki bu gerileme şimdilik en çok altına yaradı. Altının dünyadaki fiyatı 1.305.8 dolardan 1.344.9 dolara yükseldi. Altın bir haftada yüzde 3 değerlendi.

-Ekonomik durgunluğa karşılık merkez bankalarının faiz düşürmeye hazırlanması, likiditeyi bollaştırmaları paranın değerini düşürürken, altının arzı aynı hızda artmıyor. Tahviller yanında sığınılacak bir limanda altın.

-Türkiye riskinin sigortası CDS’ler de geriliyor. Mayısı 485.79’dan kapatan Türkiye 5 yıllık CDS’i 7 Haziran’da 472.64’e indi. Bir haftalık düşüş yüzde 2.1’e vardı.

-Gelişmiş borsalar yüzde 3.9, gelişmekte olan borsalar yüzde 0.9 prim yaptı. Türkiye borsasının MSCI endeksiyle getirisi yüzde 4.6’ya ulaştı.

BİR KAÇ HAFTALIK OYUN ALANI

-Türkiye piyasaları olarak çifte bayram yaşamamızın gerisinde hem küresel gelişmeler hem de ülke risklerine yönelik gelişmeler etkili. En önemli risk kaynağı olan S-400’lerin alımının seçim sonrasına sarkacağının anlaşılmasıyla yerli piyasalar bir kaç haftalık oyun alanı buldu kendine. Bunu da dünya ile birlikte pozitif yönde hareketle kullandı.

-Ne de olsa seçim sonrası gerçeklerle yüzleşme olacak. Sorunlar gündeme veya masaya gelecek. Zorunlu olarak bazı tercihleri yapmak durumunda kalacağız. Bunun bir bedeli varsa da ödeyeceğiz.

BIÇAK SIRTI GİDİŞ DEVAM EDİYOR

-Benzer bir durum ekonomi için de geçerli. Gerçek müdahaleyi seçim sonrası beklemek gerek. Bu müdahale gelmeyecekse belli kırılmalar yaşanabilir.

-Seçim sonrası icraatları belirleme açısından sandıktan kimin çıkacağı da önemlidir. İktidar partisi alırsa ayrı, muhalefet adayı alırsa ayrı politikalar izlenebilir.

-Bütün bu gelişmeler ışığında denilebilir ki, ülke olarak çifte bayram yaptık ama piyasaların bıçak sırtı gidişi devam ediyor.

TAHVİL VE ALTIN TAMAM DA BORSA NİYE?

-Aynı durum dünya içinde geçerli. Ticaret savaşlarından ya da ekonomilerin durgunluğa girecek olmasından dolayı faiz artışları ve parasal genişlemelerin geri alınması ertelendi. Yeniden faizlerin indirilmesi ve parasal teşviklerin artırılması ağırlık kazanmaya başladı.

-Böyle bir durumun elbette tahvillere ilgiyi artırması, faizleri bastırması normaldir. Altının yükselişine de haklı bir gerekçe kazandırır.

-Ancak küresel riskleri azaltmaz, dünya ekonomisinin sorunlarını çözmez. Bu açıdan borsaları coştursa da bunu devam ettirmesi zordur. Çünkü dünya büyümesinden değil durgunluğundan bahsediyoruz.

-Bir taşla bir kuş vurmak mümkün. Sürdürülemez bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok yönden zor bir yaza giriyoruz.