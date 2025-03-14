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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Bayramı tarihleri 2025: Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

        Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

        Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan Bayramı, Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde idrak edilmektedir. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman?" İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:38
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        Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı her sene bir önceki yıldan 11-12 gün daha erken idrak edilmektedir. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?" İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi ile 2025 Ramazan Bayramı'na ilişkin tüm detaylar...

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        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

        Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

        Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.

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        2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

        - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

        - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

        - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

        - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

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