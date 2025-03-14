Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı her sene bir önceki yıldan 11-12 gün daha erken idrak edilmektedir. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?" İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi ile 2025 Ramazan Bayramı'na ilişkin tüm detaylar...