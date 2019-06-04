Ramazan Bayramı tatilinin, üçüncü günü de trafik kazaları devam etti. 7 Haziran Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu dün de de devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde, Cuma günü saat 18.00'den dün gece saat 23.00'e kadar toplam 83 kaza meydana geldi. Kazalarda 32 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı da 233 oldu. Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde 9 kişi trafik kazalarında can verdi.

GÜN GÜN KAHREDEN TABLO

DHA'daki habere göre yurt genelinde Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde meydana gelen 83 kazaya ilişkin verilerse şöyle:

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 9 ölü, 71 yaralı.