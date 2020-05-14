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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatilleri kaç gün? 2020 Diyanet takvimi

2020 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı içim tüm islam alemi heyecanlı bekleyişe geçti. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramında tatil planları yapamayanlar şimdiden gözlerini Kurban Bayramı tatiline çevirdi. Peki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatilleri kaç gün? İşte 2020 Diyanet takvimi...

2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2020 yılının Mayıs ayının sonlarına ortalarına gelinmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı bitiş tarihi 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi. Toplada Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

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