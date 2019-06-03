Bayramda hava nasıl olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Bayram tatili için hazırlık yapanlar hava durumunu sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olduğunu bildirdi. İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 27
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
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