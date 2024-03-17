Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Ramazan'da susamamak için birebir: iftar ve sahurda içilebilecek sindirimi kolaylaştıran detoks suyu tarifleri!

        Ramazan'da susamamak için birebir: iftar ve sahurda içilebilecek sindirimi kolaylaştıran detoks suyu tarifleri!

        Ramazan ayında, iftar ve sahur sofralarınıza ferahlık ve sağlık katmak için harika bir seçenek: Sindirimi kolaylaştıran ve susuzluğu gideren detoks suları! Bu özel tarifler, vücudunuzu arındırırken enerjinizi de yükseltecek. İşte sizin için Ramazan boyunca susuzluğa veda etmenizi sağlayacak birbirinden nefis detoks suyu tarifleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, uzun oruç günlerinde vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarı artar. Susuzluğu gidermek ve sindirimi kolaylaştırmak için detoks suları mükemmel bir çözüm sunar. Bu özel tarifler, iftar ve sahur sofralarınıza ferahlık ve sağlık getirecek. Sindirimi kolaylaştırarak vücudu arındıran bu içecekler, aynı zamanda doğal ve sağlıklı bir seçenektir. İşte, Ramazan ayında susuzluğa veda etmenizi sağlayacak, sindirimi destekleyen ve ferahlık veren detoks suyu tarifleri!

        2

        SALATALIK VE NANE SUYU

        Malzemeler:

        Bir adet salatalık

        Bir avuç taze nane

        3

        Hazırlanışı:

        Bir adet salatalığı doğrayın ve bir avuç taze nane yaprağını hazırlayın. Bir litre suya salatalık dilimlerini ve nane yapraklarını ekleyin. En az bir saat buzdolabında bekletin ve ardından süzerek için.

        Bu içecek, susuzluğu giderirken sindirimi kolaylaştıracaktır.

        4

        LİMONLU VE ZENCEFİLLİ SU

        Malzemeler:

        1 adet limon

        1 dilim taze zencefil

        Zencefil tadını bastırmak isteyenler bir çay kaşığı bal ekleyebilir

        5

        Hazırlanışı:

        Bir litre suya birkaç dilim taze zencefil ve birkaç dilim limon ekleyin. Bu karışımı bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Sahurda bu karışımı süzerek içebilirsiniz.

        Zencefil, sindirimi desteklerken limon da vücuda C vitamini sağlar.

        6

        ELMALI ZENCEFİLLİ DETOKS SUYU

        Malzemeler:

        Bir adet elma

        Bir çay kaşığı toz tarçın ya da 1 adet çubuk tarçın

        7

        Bir adet elmayı doğrayın. Bir litre suya elma dilimlerini ve bir çay kaşığı toz tarçını ekleyin. Karışımı buzdolabında en az bir saat bekletin.

        Süzerek içtiğinizde hem ferahlatacak hem de sindirimi destekleyecektir.

        8

        NAR VE NANELİ FERAHLATAN DETOKS SUYU

        Malzemeler:

        1 avuç dolusu olacak kadar nar

        1 avuç taze nane

        9

        Hazırlanışı:

        Nar tanelerini hazırlayın ve bir avuç taze nane yaprağını doğrayın. Bir litre suya nar tanelerini ve nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında birkaç saat bekletin.

        Süzerek içtiğinizde serinletecek ve sindirimi rahatlatacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya 5. kez Putin dedi
        Rusya 5. kez Putin dedi
        3. gol geldi
        3. gol geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
        "Alkışlar Kasımpaşa'ya"
        İşe giderken başından vuruldu!
        İşe giderken başından vuruldu!
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Benfica'dan Orkun Kökçü için flaş karar!
        Benfica'dan Orkun Kökçü için flaş karar!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Nefes kesen maçta kazanan Aslan!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        "Hakemler kuralı bilmiyor galiba!"
        18 maçtır yenilmiyor!
        18 maçtır yenilmiyor!
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başına gitti
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?