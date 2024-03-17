Ramazan'da susamamak için birebir: iftar ve sahurda içilebilecek sindirimi kolaylaştıran detoks suyu tarifleri!
Ramazan ayında, iftar ve sahur sofralarınıza ferahlık ve sağlık katmak için harika bir seçenek: Sindirimi kolaylaştıran ve susuzluğu gideren detoks suları! Bu özel tarifler, vücudunuzu arındırırken enerjinizi de yükseltecek. İşte sizin için Ramazan boyunca susuzluğa veda etmenizi sağlayacak birbirinden nefis detoks suyu tarifleri!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, uzun oruç günlerinde vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarı artar. Susuzluğu gidermek ve sindirimi kolaylaştırmak için detoks suları mükemmel bir çözüm sunar. Bu özel tarifler, iftar ve sahur sofralarınıza ferahlık ve sağlık getirecek. Sindirimi kolaylaştırarak vücudu arındıran bu içecekler, aynı zamanda doğal ve sağlıklı bir seçenektir. İşte, Ramazan ayında susuzluğa veda etmenizi sağlayacak, sindirimi destekleyen ve ferahlık veren detoks suyu tarifleri!
SALATALIK VE NANE SUYU
Malzemeler:
Bir adet salatalık
Bir avuç taze nane
Hazırlanışı:
Bir adet salatalığı doğrayın ve bir avuç taze nane yaprağını hazırlayın. Bir litre suya salatalık dilimlerini ve nane yapraklarını ekleyin. En az bir saat buzdolabında bekletin ve ardından süzerek için.
Bu içecek, susuzluğu giderirken sindirimi kolaylaştıracaktır.
LİMONLU VE ZENCEFİLLİ SU
Malzemeler:
1 adet limon
1 dilim taze zencefil
Zencefil tadını bastırmak isteyenler bir çay kaşığı bal ekleyebilir
Hazırlanışı:
Bir litre suya birkaç dilim taze zencefil ve birkaç dilim limon ekleyin. Bu karışımı bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Sahurda bu karışımı süzerek içebilirsiniz.
Zencefil, sindirimi desteklerken limon da vücuda C vitamini sağlar.
ELMALI ZENCEFİLLİ DETOKS SUYU
Malzemeler:
Bir adet elma
Bir çay kaşığı toz tarçın ya da 1 adet çubuk tarçın
Bir adet elmayı doğrayın. Bir litre suya elma dilimlerini ve bir çay kaşığı toz tarçını ekleyin. Karışımı buzdolabında en az bir saat bekletin.
Süzerek içtiğinizde hem ferahlatacak hem de sindirimi destekleyecektir.
NAR VE NANELİ FERAHLATAN DETOKS SUYU
Malzemeler:
1 avuç dolusu olacak kadar nar
1 avuç taze nane
Hazırlanışı:
Nar tanelerini hazırlayın ve bir avuç taze nane yaprağını doğrayın. Bir litre suya nar tanelerini ve nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında birkaç saat bekletin.
Süzerek içtiğinizde serinletecek ve sindirimi rahatlatacaktır.