Ramazan için geri sayım başladı! İlk sahur için ne zaman kalkılacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
İslam dünyası Ramazan ayına girmeye hazırlanıyor. Tüm ay boyunca, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecek. 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayı 29 Mart itibarıyla sona erecek. Peki, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte, detaylar...
Ramazan, İslam dininde oruç ibadetinin yerine getirildiği bir aydır. Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayına denk gelir ve Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Ramazan ayına sayılı günler kala ilk sahur ve oruç için de geri sayım başladı. Peki, ilk sahur için ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak?
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
2025 İLK SAHUR VE ORUÇ NE ZAMAN?
İlk sahura 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.