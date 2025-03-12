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        Haberler Yemek Yapma Ramazan'ın 12. gününe özel iftar menüsü: Mercimek çorbasından helvasına lezzet ve bereket dolu tarifler!

        Ramazan'ın 12. gününe özel iftar menüsü: Mercimek çorbasından helvasına lezzet ve bereket dolu tarifler!

        Ramazan'ın 12. gününe özel, besleyici ve lezzetli bir menü hazırlamak isteyenler için harika tariflerimiz var! Hafif mercimek çorbası ile başlayıp, doyurucu etli nohut yemeği ile devam edebileceğiniz bu menüde, geleneksel irmik helvası ile tatlıya da yer verdik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 08:30
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        On ikinci güne özel iftar menüsü!
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        Ramazan ayının bereketiyle dolu iftar sofraları, her gün farklı lezzetlerle taçlanıyor. Orucun 12. gününde, hem geleneksel hem de pratik tariflerden oluşan özel bir iftar menüsü hazırladık. Mercimek çorbasından irmik helvasına uzanan bu enfes menü ile iftar sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz...

        İFTARA HAFİF VE BESLEYİCİ BAŞLANGIÇ: MERCİMEK ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı kırmızı mercimek

        1 adet soğan

        1 adet havuç

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı un

        5 su bardağı su veya et suyu

        Tuz, karabiber, kimyon

        Yapılışı:

        Soğanı ve havucu doğrayıp tereyağında kavurun.

        Unu ekleyip hafifçe kavurduktan sonra mercimekleri ilave edin.

        Suyunu ekleyerek mercimekler iyice pişene kadar kaynatın.

        Çorbayı blenderdan geçirip baharatlarını ekleyerek servis edin.

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        ANA YEMEKTE GELENEKSEL LEZZET: ETLİ NOHUT YEMEĞİ

        Malzemeler:

        2 su bardağı haşlanmış nohut

        250 gr kuşbaşı dana eti

        1 adet soğan

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        1 yemek kaşığı salça

        4 su bardağı su

        Tuz, karabiber, kimyon

        Yapılışı:

        Eti tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.

        Doğranmış soğanı ve sıvı yağı ekleyerek kavurmaya devam edin.

        Salçayı ekleyip karıştırın ve haşlanmış nohutları ekleyin.

        Suyunu ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

        İFTARA RENK KATAN BİR MEZE: HUMUS

        Malzemeler:

        1,5 su bardağı haşlanmış nohut

        2 yemek kaşığı tahin

        2 diş sarımsak

        1 limonun suyu

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        Tuz, kimyon, kırmızı biber

        Yapılışı:

        Haşlanmış nohutları blendera alın.

        Üzerine tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatları ekleyin.

        Kremsi bir kıvam alana kadar çekin.

        Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

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        İFTARI TATLANDIRAN LEZZET: İRMİK HELVASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı süt

        1 su bardağı su

        3 yemek kaşığı tereyağı

        1 çay bardağı dolmalık fıstık

        Yapılışı:

        Tereyağını eritip irmiği ve fıstıkları kısık ateşte kavurun.

        Şeker, süt ve suyu ekleyerek karıştırın.

        Kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

        Dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık servis edin.

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