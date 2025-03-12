Ramazan'ın 12. gününe özel iftar menüsü: Mercimek çorbasından helvasına lezzet ve bereket dolu tarifler! Ramazan'ın 12. gününe özel, besleyici ve lezzetli bir menü hazırlamak isteyenler için harika tariflerimiz var! Hafif mercimek çorbası ile başlayıp, doyurucu etli nohut yemeği ile devam edebileceğiniz bu menüde, geleneksel irmik helvası ile tatlıya da yer verdik. İşte detaylar...

Habertürk Giriş: 12.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 08:30 facebook

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