Ramazan'ın 29. gününde sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz iftar menüsü önerisi!
Ramazan'ın son gününe yaklaşırken vatandaşlar internette akşama ne yemek pişirebileceklerini araştırmaya devam ediyor. Peki, iftarda ne yemek yapılabilir? İşte, sizin için Ramazan'ın 29. günü için örnek iftar menüsü!
Mübarek Ramazan ayının bitmesine bir gün kala oruç tutanlar için akşama ne yiyeceklerini bulmak bazen zor olabiliyor bu yüzden Ramazan ayının 29. gününü geride bırakırken ''iftara ne yapsam?'' diye düşünenler için pratik yemekleri menü olarak derledik. İşte, Ramazan'ın 29. gününde yakınlarınıza yapabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...
DOMATES ÇORBASI
MALZEMELER:
5 adet olgun domates
2 yemek kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
1 litre sıcak su
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI:
Tereyağı ve unu bir tencerede orta ateşte kokusu çıkana kadar kavurun. Domasteslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin (robottan da geçirebilirsiniz). Daha sonra domastesleri kavrulan un ve tereyağın içine ekleyip biraz pişirin.
Üzerine sıcak suyunu ilave edin ve 15 dakika kadar kaynatın. Son olarak sütünü de ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu aşamada tuzunu ilave edebilirsiniz. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyabilirsiniz. Afiyet olsun!
TAVUKLU NOHUTLU PİLAV
MALZEMELER:
500 gram tavuk göğüs eti
2 su bardağı pirinç
1 çay bardağı nohut
1 çay bardağı şehriye
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı tavuk suyu
2 su bardağı kaynamış su
1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI:
İlk olarak tavuklarınızı haşlamak için tencereye koyun ve üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakın. Haşlanan tavuklarınızı soğuması için bir kenara alın ve biraz soğuduğunda tavuklarınızı didikleyin.
Bu aşamada pirincinizi bir kabın içerisinde sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin. Daha sonra tereyağınızı yaygan geniş bir tencereye alıp eritin. Tereyağınız eridikten sonra içine suda süzdüğünüz pirincinizi içine ekleyin.
Pirincinizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyunu dökün. Bu aşamada nohutlarınızı ve tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavınızı suyunu çekene kadar pişirin.
Pişen pilavınızı üzerini örterek dinlendirip servis tabağınıza alabilirsiniz. Üzerine karabiber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
EV YAPIMI KÖPÜKLÜ AYRAN
MALZEMELER (4 kişilik):
8-10 yemek kaşığı yoğurt (istenilen kıvama bağlı olarak azaltıp artırılabilir)
3 su bardağı su
Damak tadınıza göre tuz
Yarım çay bardağı soda
YAPILIŞI:
Bir sürahi içerisine yoğurdu alın, üzerine suyunu ve tuzunu dökerek mikserle çırpın. Bu aşamada bol köpüklü olmasını isterseniz soda ekleyebilirsiniz.
Dolapta 1 saat beklettikten sonra soğuk servis edebilirsiniz. Bununla birlikte üzerini taze nane ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
GAVURDAĞI SALATASI
MALZEMELER:
6 adet domates
1 adet soğan
4 adet sivri biber
1 kahve fincanı ceviz içi
1 kahve fincanı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Domatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra küp küp olacak şekilde doğrayın. Bu sırada kuru soğan ile sivri biberleri de ince ince doğrayın. Geniş derin bir kap alın ve bu malzemeleri kapta birleştirin.
Daha sonra dövülmüş cevizleri, nar ekşisini ve baharatları da ilave edip tüm malzemeleri harmanlayın. Bu aşamada salata tabağınıza alıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
ŞEKERPARE
MALZEMELER:
125 gram oda ısısında margarin
Yarım su bardağı pudra şekeri
3 çorba kaşığı irmik
1 adet yumurta
2 su bardağına yakın un
1 paket şekerli vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı fındık
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
YAPILIŞI:
Derin bir karıştırma çıkartın ve içerisine yağ ile pudra şekerini koyup karıştırın. Daha sonra yumurtayı da ilave edin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada irmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave edin.
Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin. Bu sırada bir tepsi çıkartıp yağlayın ve üzerine tatlılarınızı dizin.
180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Şerbeti için derin bir tencere alın ve içerisine su ile şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.
Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve şerbeti ılımaya bırakın. Bu sırada pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin. (Şerbet soğuk, kurabiye sıcak olmalıdır.) Biraz şerbetini çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!