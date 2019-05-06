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Ramazan mesajları, 2019 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri. Tüm İslam dünyası Ramazan ayını coşkuyla karşılarken, sevdiklerinden uzakta olanlar bu önemli ayı gönderecekleri özel mesajlarla kutlayacak. 2019 Ramazan ayına özel en anlamlı mesajlar haberimizde... Hayırlı Ramazanlar

RAMAZAN MESAJLARI 2019!

- Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...