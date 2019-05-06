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Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar

Giriş: 06.05.2019 - 09:21 | Güncelleme:  

Ramazan ayı, gece imsak saatinde yapılan sahur ve bugün tutulan oruç ile başladı. Tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanan 11 ayın sultanı bu ayı, sevdiklerinden uzakta olanlar en özel Ramazan mesajlarıyla kutluyor. İşte en anlamlı 2019 Ramazan mesajları

  • 1Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    Ramazan mesajları, 2019 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri. Tüm İslam dünyası Ramazan ayını coşkuyla karşılarken, sevdiklerinden uzakta olanlar bu önemli ayı gönderecekleri özel mesajlarla kutlayacak. 2019 Ramazan ayına özel en anlamlı mesajlar haberimizde... Hayırlı Ramazanlar

    RAMAZAN MESAJLARI 2019!

    - Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...

  • 2Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya Ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun..

  • 3Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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     - Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

     

  • 4Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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     - Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için...

     

  • 5Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...

     

  • 6Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...

     

  • 7Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    "Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

     

  • 8Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

     

  • 9Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

     

  • 10Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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     - Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar her şey..." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...

     

  • 11Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Sema kapılarının açık oldugu bu ayda heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı ramazanlar.

     

  • 12Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - "Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

     

  • 13Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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     - Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir baslangıca vesile olmasını dilerim...

     

  • 14Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    14|23

    - Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.

     

  • 15Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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    - Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun...

     

     

  • 16Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    16|23
  • 17Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    17|23
  • 18Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    18|23
  • 19Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    19|23
  • 20Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    20|23
  • 21Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    21|23
  • 22Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
    22|23
  • 23Ramazan mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel ve anlamlı, resimli 2019 Ramazan mesajları - Hayırlı Ramazanlar
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