Ramazan ayı, İslam âlemi için sabrın, şükrün ve yardımlaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek bir dönemdir. Bu ay, Müslümanlar için maneviyatın zirveye çıktığı, ibadetlerin arttığı ve paylaşmanın önem kazandığı bir zaman dilimidir. Peki, 2025 yılı Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, ayrıntılar...