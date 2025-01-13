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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ne zaman başlıyor 2025 , ilk oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?

        Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

        Ramazan ayı, İslam dünyasında ibadetlerin yoğunlaştığı, maneviyatın arttığı ve dayanışmanın ön plana çıktığı kutsal bir dönemdir. Oruç, bu ayın en önemli ibadeti olarak nefis terbiyesine ve sabır erdemine vurgu yapar. Peki, 2025 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, 2025 Ramazan takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:46
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        1

        Ramazan ayı, İslam âlemi için sabrın, şükrün ve yardımlaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek bir dönemdir. Bu ay, Müslümanlar için maneviyatın zirveye çıktığı, ibadetlerin arttığı ve paylaşmanın önem kazandığı bir zaman dilimidir. Peki, 2025 yılı Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, ayrıntılar...

        2

        2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        3

        2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

        4

        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        29 Mart 2025: Arife

        30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün

        31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün

        1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün

        5

        2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Üç Aylar olarak bilinenen Receb, Şaban ve Ramazan ayları; Ocak ile başlayacak ve Mart ayı itibarıyla tamamlanacak.

        2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlıyor ve 26 Ocak'ta bitiyor. 26 Ocak aynı zamanda Mirac Kandili olarak idrak edilecek.

        6

        2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Şaban ayı 31 Ocak'ta başlıyor ve 13 Şubat'ta bitiyor. 13 Şubat Perşembe günü ayrıca Berat Kandili olarak idrak edilecek.

        7

        2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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