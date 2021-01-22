Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'nde Kurban Bayramı tarihi de yer aldı.

Bilindiği üzere Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13'üncü günlerinde kutlanır. Miladi Takvim ve Hicri Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle kurban bayramı her yıl bir önceki yıla göre 9, 10 veya 11 gün daha erken başlar.

Buna göre; Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz, son günü ise 23 Temmuz Cuma gününe denk gelmekte.

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ