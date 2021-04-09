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Ramazan yasakları neler? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?

İslam alemi artık Ramazan ayını bekliyor. Vatandaşlar şimdiden ilk orucun ne zaman tutulacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki Ramazan yasakları neler ve Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? İşte Ramazan kısıtlamaları ile ilgili tüm bilgiler...

Ramazan yasakları neler? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı şimdiden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ramazan bayramında da olabileceği ihtimaller arasında. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN AYINDA YASAK VAR MI?

Ramazan'da tüm illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacak.

Yine Ramazan ayında tüm ülkede restoran ve kafeler sadece siparişle hizmet verecek.

Yine Ramazan ayında toplu halde iftar yapılmayacak.

TERAVİH NAMAZLARI NEREDE KILINACAK? DİYANET AÇIKLADI

Dünya genelinde yaşanan salgının tehlikesinin ve vaka ile vefat sayılarının artmaya devam ettiğine vurgu yapan Ali Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli."

Erbaş, İslam'a göre

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olupolmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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