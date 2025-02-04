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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ramazanda kırmızı ette fiyat artışı beklenmiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ramazanda kırmızı ette fiyat artışı beklenmiyor

        Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:30
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        Kırmızı ette fiyat artışı beklenmiyor
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        UKON Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve sonrasının, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemler olduğunu aktardı.

        Böyle dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükselebildiğine, ramazan ayında da talebin artması nedeniyle bir miktar fiyat artış yaşanabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Hacıince, bu dönemde ortaya çıkabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

        Hacıince, Et ve Süt Kurumunun, 40 bin baş kesimlik sığırın ithal edilip ramazan öncesi piyasaya sürüleceğini duyurduğunu anımsatarak, "Bu planlamanın piyasa üzerinde ve özellikle tüketicide olumlu etki oluşturacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

        Geçen yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna gelebileceğinin görüldüğünü bildiren Hacıince, şunları kaydetti:

        "Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre bu dönemde yeterli miktarda yerli hayvan var. Konseyimizce, sektörümüzün tüm alanlarındaki ihtiyaç miktarları ve üretim imkanları birlikte değerlendirildiğinde, ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatindeyiz."

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