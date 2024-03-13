Ramazanda mide problemlerine hurma önerisi

HURMA KABIZLIĞA İYİ GELİR

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden hurmanın faydalarına dikkat çeken Uzm. Dyt. Özçelik, şu bilgileri paylaştı: “Ramazan ayında insanların yaygın şikâyetlerinden biri, sindirim sisteminin düzenli çalışmaması nedeniyle oluşan hazımsızlık problemleridir. Hurma, mide asidini dengeleyerek midede oluşabilecek sorunları önlemektedir. Bir diğer ifadeyle aşırıya kaçmamakla birlikte tüketilen hurma, mide problemlerini olumlu yönde etkileyebilir. Yüksek lif açısından zengin bir besin kaynağı olduğu için bağırsakları çalıştırmada da önemli bir rol oynar. Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminden kaynaklanacak hastalık risklerini de azaltır. Aynı zamanda kansızlığa da iyi gelmektedir.”