Düzenli bir spor planına sahip olmak vücut direncinizi güçlendirir. Ramazan boyunca vücut açlık moduna geçer ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu durumla başa çıkmanın en etkili yöntemi ise düzenli olarak egzersiz yapmaktır.

ORUCUN METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oruç gibi uzun süreli açlık durumlarında, vücut enerji depolarını koruma altına alır ve enerji harcamasını kısıtlar. Bu sebeple metabolizma hızında bir düşüş gerçekleşir. Uzun süreli açlık sonrası vücuda aşırı derecede besin yüklendiğinde, enerji fazlası yağ depolarına gönderilir, kilo artışı gerçekleşir ve özellikle kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkartılır.

REKLAM

Dolayısıyla Ramazan ayında fazla yağlı, tuzlu, baharatlı ve hayvansal protein içerikli sindirimi zor besinler tüketmemek, bol sıvı tüketmek ve uygun egzersizlerle metabolizmayı hızlandırma önem taşır. Ramazan ayında düzenli olarak yapılacak olan egzersizler, açlık nedeniyle vücut proteinlerinin yıkımı sonucunda oluşacak kas kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.

RAMAZAN AYINDA SPOR YAPMAK RİSKLİ Mİ?

Ramazan ayında spor yapmak bazı riskleri içerir, ancak uygun önlemler alındığında bu riskler azaltılabilir. Oruçlu iken spor yapmak, vücudun sıvı ve enerji kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, spor yapmadan evvel yeterli miktarda su ve besin alınması çok önemlidir. Bunun yanı sıra, aşırı zorlamadan kaçınılmalı ve dinlenme araları verilmelidir. Spor yaparken güneş ışınlarından korunmak ve günün daha serin saatlerinde egzersiz yapmak da önemlidir.

Bazı sporlar, özellikle aşırı zorlayıcı olanlar oruçlu iken yapılmamalıdır. Örneğin, uzun mesafeli koşular veya ağırlık kaldırma gibi aşırı zorlayıcı sporlar, oruç tutarken vücuttaki sıvı kaybını artırabilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon veya diğer sağlık sorunları olan kişiler, spor yapmadan önce doktorlarına danışmalıdırlar. Spor yapmak, oruç tutarken vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Spor yaparak vücutta biriken toksinleri atmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bununla birlikte, spor yapmadan önce mutlaka dikkatli olunmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. Eğer rahatsız hissederseniz, hemen sporu bırakın ve doktorunuza başvurun.

REKLAM RAMAZAN AYINDA SPOR YAPACAKLAR İÇİN KRİTİK TAVSİYELER - Su içmek için iftardan sonra ve sahur öncesi uygun zamanlarda bol bol su için. Sıvı alımı, vücudunuzun spor sırasında sıcaklığını kontrol etmesine yardımcı olur ve dehidrasyon riskini azaltır. - Spor yaparken hafif ve nefes alabilen kıyafetler giyin. Yüksek sıcaklıkların oluşabileceği ortamlarda spor yapılacaksa, açık renkli kıyafetler tercih edin. - Spor saatlerinizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarlayın. Vücudunuzun enerji seviyesi, özellikle açlık ve susuzluk hissi ile etkilenebilir. Spor yaparken bunu göz önünde bulundurarak, kendinizi zorlamamaya özen gösterin. - Sporunuza yavaş tempoda başlayın ve sonra yavaş yavaş tempoyu artırın. Vücudunuzun spor yapmaya uyum sağlaması için vücudunuza zaman verin. - Spor yaparken aşırıya kaçmayın. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dinlenmeye de önem verin. - İftar ve sahurda dengeli beslenmeye özen gösterin. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi tüm besin gruplarını içeren bir diyet uygulayın. Ayrıca, iftar sonrası hemen egzersiz yapmaktan kaçının ve yemekten sonra birkaç saat bekleyin. REKLAM - Ramazan ayı boyunca vücudunuz daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyar. Uyku düzeninize özen gösterin ve gerekli dinlenmeyi sağlamak için yeterli uyku alın. - Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, egzersiz yapmadan önce doktorunuza veya antrenörünüze danışabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde egzersiz yapmayı bırakın ve dinlenin. RAMAZAN AYINDA SPOR YAPARKEN BESLENME DÜZENİ NASIL OLMALIDIR? 1. İFTAR ÖĞÜNÜ DENGELİ OLMALI İftar öğününüzde protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları içeren bir menü tercih edin. Örneğin et, balık, tavuk, sebze, kuru baklagiller gibi protein kaynaklarına ek olarak kepekli ekmek, tam buğday unundan makarna veya pirinç, zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar da tüketebilirsiniz. İftar öğününe hafif bir çorba ve salata ile başlamak da iyi bir fikir olabilir. REKLAM 2. ŞEKERLİ VE YAĞLI YİYECEKLERDEN KAÇININ Ramazan ayında şekerli ve yağlı yiyeceklerin tüketimi artabilir. Ancak bu tür yiyeceklerin spor performansınızı olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. İftar ve sahurda şerbetli tatlılar, hamur işleri, kızartmalar gibi yüksek kalorili ve yağlı gıdalardan kaçınmak daha iyi olacaktır.

3. PROTEİN TOZLARINA DİKKAT EDİN Ramazan ayında spor yaparken protein tozları veya takviyeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu tür ürünlerin kalitesine dikkat etmek ve doktorunuza danışmak önemlidir. Ayrıca, protein tozları yerine doğal protein kaynaklarını tercih etmeye özen gösterin. 4. SAHURDA YETERLİ SU VE LİF ALIMINA ÖZEN GÖSTERİN Sahurda yeterli miktarda su içmeyi ve lifli gıdalar tüketmeyi unutmayın. Bu, gün boyunca sizi tok tutacak ve susuzluğu önleyecektir. Kahvaltıda yumurta, tam buğday ekmeği, lor peyniri ve sebze gibi protein ve lif açısından zengin gıdalar tercih edebilirsiniz. HANGİ SAATLERDE VE NASIL EGZERSİZ YAPILMALIDIR? Ramazan sürecinde hem bağışıklığı artırmak hem de genel enerji durumunu geliştirmek adına spor yapılmalıdır. Ancak bu süreçte vücudun ritminde bazı değişimler yaşandığından dikkatli olunmalıdır. Sahurdan sonra hafif bir yürüyüş, esneme hareketleri yapılabilir. Ancak yoğun bir antrenman için genellikle iftardan 1-2 saat sonrası en uygun zamandır. Ayrıca egzersiz türü de önemlidir. Ramazan süresince ağırlık kaldırma veya yoğun kardiyo yerine pilates, yoga veya hafif aerobik egzersizler tercih edilmelidir. Bu tür etkinlikler hem enerji seviyesini dengelemeye yardımcı olur hem de genel stres seviyesini azaltır. Egzersiz sürecinde sahurla iftar arasında yeterli miktarda sıvı alınması da önemlidir. REKLAM RAMAZANDA EGZERSİZ DÜZENİ NASIL OLMALIDIR? Ramazan ayında egzersiz yapmak tahmin ettiğinizden daha kolay. Ancak dikkate almanız gereken bazı kritik noktalar bulunmakta. Egzersiz programınızı oruç saatlerinize göre düzenlemelisiniz. Yani sahur ve iftar saatleri arasındaki sürede yoğun bir egzersiz rutini uygulamaktan kaçınmalısınız. Bu zaman diliminde vücudunuz yağ depolarını enerji kaynağı olarak kullanır ve bu esnada gerçekleşen yoğun fiziksel aktivite vücut enerjisinin hızla tükenmesine yol açar. Sahurda yapılan hafif egzersiz metabolizmanızın gün boyu hareketli kalmasına yardımcı olabilir. Ancak buradaki hedef büyük kas gruplarını çalıştırmaktan ziyade genel kan dolaşımını iyileştirmektir. Bu nedenle sahurdan sonra yürüyüş gibi hafif aerobik aktiviteler en uygun seçeneklerdir. İftar sonrasında ise kasları hedefleyen bir egzersiz rutinine geçebilirsiniz. Fakat unutmayın ki iftar sonrası ağırlık kaldırmadan önce dengeli bir öğün tüketmeli ve yeterli sıvı almış olmalısınız. İftardan yaklaşık 1-2 saat sonra başlayacak olan antrenmanlar en iyi tercih olacaktır.