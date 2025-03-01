Starmer-Zelenskiy görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili görüşmesi başladı.

Zelenskiy, yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüşmek üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geldi.

İki lider basının önünde tokalaştıktan sonra görüşmeye başlamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geçti.

Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

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Ukraynalı liderin İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşmesi de öngörülüyor. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.

STARMER: BİRLEŞİK KRALLIK'TA SİZE DESTEK TAM

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında dışarıdan gelen seslere işaret eden Starmer "Dışarıdan gelen sesleri duyuyorsunuz, Birleşik Krallık'ın her yerinde size olan destek tam. Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna ile birlikteyiz. Sesleri duyuyorum ki Birleşik Krallık halkı gösteri için sokaklara çıktı. Bu Ukrayna'ya ve size verdikleri desteği gösteriyor" dedi.

Zelenskiy ise Birleşik Krallık'ın Ukrayna'nın yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

"Söz değil, eylem"

Starmer, görüşmenin ardından X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sadece söz değil, eylem.

Birleşik Krallık, bugün ve her zaman Ukrayna'nın yanında." dedi.