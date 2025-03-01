Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları şöyle:

Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin hak katında kabul olmasını yürekten talep ediyor, hepinizin nice Ramazanlara erişmesini en kalbi duygularımla diliyorum.

REKLAM

"EN DÜŞÜK SALDIRIYA O DERECE TAVİZSİZİZ"

Güvenliğimiz için gece gündüz fedakar çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdiyle ülkesini muhafaza edip, koruyanların hiç çekinmeden kendini feda edeceğini kanıtlamış bir milletiz. Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı en düşük saldırıya o derece tavizsiziz.

Bundan sonra nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada kalması durumunda da demir yumruğumuzu her daim hazır tutuyoruz.

Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil, dünyada mazlumların umuduna dönüşmüş bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kirli oyunları bozan bir Türkiye var. Uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle kendi göbeğini kendi kesen bağımsız bir Türkiye'ye ulaştık.

Terörle mücadelede özellikle son 10 yılda elde ettiğimiz büyük başarılarda bu gerçeklik bulunuyor. Meselelerimizin suhuletle çözülmesi için tarihi adımlar atma kararlılığında bulunduk. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan, kendi tarihimizi yazıyoruz. Ne yapıyorsak, ülkemizin kalkınması için, sosyal refahı engelleyen zincirlerden kurtulması için yapıyoruz. Şehitlerimizden, gazilerimizden ve yakınlarından olaylara bu şekilde bakmalarını temenni ediyorum.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet, verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz.