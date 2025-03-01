Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar - Son Dakika Haberi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde "Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı"nda konuştu. "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet, verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları şöyle:

        Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin hak katında kabul olmasını yürekten talep ediyor, hepinizin nice Ramazanlara erişmesini en kalbi duygularımla diliyorum.

        REKLAM

        "EN DÜŞÜK SALDIRIYA O DERECE TAVİZSİZİZ"

        Güvenliğimiz için gece gündüz fedakar çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdiyle ülkesini muhafaza edip, koruyanların hiç çekinmeden kendini feda edeceğini kanıtlamış bir milletiz. Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı en düşük saldırıya o derece tavizsiziz.

        Bundan sonra nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada kalması durumunda da demir yumruğumuzu her daim hazır tutuyoruz.

        Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil, dünyada mazlumların umuduna dönüşmüş bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kirli oyunları bozan bir Türkiye var. Uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle kendi göbeğini kendi kesen bağımsız bir Türkiye'ye ulaştık.

        Terörle mücadelede özellikle son 10 yılda elde ettiğimiz büyük başarılarda bu gerçeklik bulunuyor. Meselelerimizin suhuletle çözülmesi için tarihi adımlar atma kararlılığında bulunduk. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan, kendi tarihimizi yazıyoruz. Ne yapıyorsak, ülkemizin kalkınması için, sosyal refahı engelleyen zincirlerden kurtulması için yapıyoruz. Şehitlerimizden, gazilerimizden ve yakınlarından olaylara bu şekilde bakmalarını temenni ediyorum.

        "VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"

        Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet, verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi