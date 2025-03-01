Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alırken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de bu galibiyetle birlikte Beşiktaş'ta 10 yıl sonra bir ilki başardı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı.
Kartal, Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.
Bilic'in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı.
Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.
Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet göremeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı.
Kartal, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.
Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı.