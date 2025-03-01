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        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Baerbock "Yeni bir acımasızlık dönemi başladı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:18
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        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
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        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya dair bir basın açıklaması yayınladı.

        Baerbock basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Birçoğunuz, Beyaz Saray'dan gelen tarifi imkansız görüntüler nedeniyle bu gece huzursuz bir şekilde uyuyacak. Maalesef ki görüntüler bir kâbus değil, acı bir gerçeklik idi. Yaşadığımız şok dünden daha fazla olduğu gibi Ukrayna halkına ve Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığımız da bir o kadar fazla. Dün gece gösterdi ki, yeni bir acımasızlık çağı başlamıştır. Bu acımasız zamanda, kural esasına dayanan uluslararası düzeni ve hukukun gücünü savunmalıyız. Yoksa, kendisinden daha güçlü bir komşuya sahip olan hiçbir bağımsız ülke huzurlu bir şekilde başını yastığa koyamayacak. Bu bir süredir var ve biz de bu nedenle yeni ve güçlü ittifaklarla uluslararası düzeni korumak için ayaktayız."

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        Baerbock ayrıca Avrupa'nın artık daha güçlü bir şekilde öncü pozisyonda olması gerektiğini belirtirken, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Baerbock diğer yandan kurban ile suçlunun birbirinden ayrılması gerektiğine vurgu yaparak Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun fâilinin Rusya olduğuna dikkat çekti.

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