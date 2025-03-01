Beşiktaş - Kayserispor: 2-0 (MAÇ SONUCU) Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, kazanmaya devam ediyor... Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, toplamda da üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti. Kara Kartal'a üç puaı getiren golleri Joao Mario ve Semih Kılıçsoy (pen.) kaydetti.

Ajanslar Giriş: 01.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL