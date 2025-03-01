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        Beşiktaş - Kayserispor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, kazanmaya devam ediyor... Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, toplamda da üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti. Kara Kartal'a üç puaı getiren golleri Joao Mario ve Semih Kılıçsoy (pen.) kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:42
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        Kara Kartal 6. viteste!
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        Kara Kartal yüksek uçuşta... Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı düşme hattındaki Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.

        GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI!

        Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından çıkışa geçen Kartal, ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, Türkiye Kupası karşılaşmalarıyla birlikte ise galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

        Ligde 4'üncü sırada yer alan Beşiktaş bu sonuçla puanını 44'e çıkarıp, Samsunspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

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        Ligde 4 maç sonra kaybeden 17. sıradaki Kayserispor ise 24 puanda kaldı.

        MARIO'DAN SON 6 MAÇTA 3 GOL

        Beşiktaş'ta Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte performansı yükselen Joao Mario, son haftalarda skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Kayserispor karşısında takımının ilk golünü kaydeden Portekizli yıldız, son 6 maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 57 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 58 Arroyo), Rafa Silva (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Joao Mario (Dk. 68 Muçi), Immobile (Dk. 68 Semih Kılıçsoy)

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Carole), Karimi (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia (Dk. 71 Ackah), Mane (Dk. 46 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 78 Bahoken)

        Goller: Dk. 45 Joao Mario, Dk. 90+7 Semih Kılıçsoy (Penaltıdan) (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Mane, Dk. 27 Bourabia (Bellona Kayserispor)

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