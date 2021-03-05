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HaberlerTelevizyonRamo 35. bölüm tanıtım! Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek mi?
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Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek mi?

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo', bu akşam 35. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Ramo 35. bölüm tanıtım! Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek mi?
HABERTURK.COM

Ramo bu akşam 35. bölümüyle ekrana gelecek. Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır.

Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Ramo'nun 35. Bölüm Tanıtımı;

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