Show tv ekranlarının sevilen dizisi Ramo 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrollerinde Murat yıldırım ve Esra bilgiç gibi usta oyuncuların olduğu Ramo dizisi 9.bölümde ne olacak? Ramo dizisinin 8.bölümünde Ramo'nun yıllardır peşinde olduğu babasının katili karşısındadır. Peki Ramo babasının katilini karşısında gördüğü zaman ne yapacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

RAMO DİZİSİ 8.BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıllardır intikam ateşi ile yanan Ramo babasının intikamını almak için peşinde olduğu Süleyman artık karşısındadır. Süleymanı öldürmek için hiçbir engel yoktur.Yıllardır sabreden Ramo Süleyman'ı alır ve yolculuğa çıkar. Çıkan çatışma sırasında Alpay'ın kardeşi vurularak ölmüştür. Kardeşinin öldüğünü gören Alpay deliye döner ve karşı savunmaya geçer. Artık Alpay'ın hedefinde sadece Ramo yoktur. Peki heyecanla beklenen bu bölümde ne olacak? Ramo, Süleyman'ı öldürecek mi?

RAMO DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların sevilen dizisi Ramo henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman bu sayfada olacak.