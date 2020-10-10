Ramo'nun kararı ne olacak?

HABERTURK.COM

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen 15. bölümünde aksiyon ve heyecan eksik olmadı. Yaşanan çarpıcı gelişmelerin seyircileri ekran başına kilitlediği Ramo, Cuma akşamına damgasını vurdu.

Ramo ve Pompacılar, planladıkları baskınla Kürşat'ın paralarına el koyarken öte yandan bu görevin içinde Doğu'nun da olması Ramo'yu hiç istemediği bir noktaya getirdi.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMONUNSINAVI’NI KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle ABC1 20+'da 4.78 izlenme oranı (reyting),11.41 izlenme payı (share),AB’de 3.86 izlenme oranı (reyting),9.86 izlenme payı (share),Total’de 5.24 izlenme oranı (reyting),13.03 izlenme payı (share) elde etti.

#RamonunSınavı etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

CİHANGİR'DEN RAMO'YA BÜYÜK OYUN!

Sibel, Ramo için bir kez daha kendini feda ederek Cihangir'in evine geri dönmek zorunda kalırken Fidan, Sibel'in yaptıklarının arkasındaki gerçek nedeni öğrendi.

Vahap'ın kurduğu tuzak yüzünden yaşanan patlamada Ramo'nun, Doğu'nun hayatını kurtarması Cihangir'i şüpheye düşürdü. Ramo'nun, Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, Ramo'ya büyük bir oyun oynadı. Kürşat'a karşı bir görev vererek Ramo'dan ucunda ölüm olan bir işe kalkışmasını istedi.

Ramo'ya zorlu görev;

POMPACILAR, YARDIMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARI KURTARDI!

Ramo ve Pompacılar, küçük çocuklara zorla hırsızlık yaptıran Kudret'in yerini basarak yardıma ihtiyacı olan çocukları kurtardı. Böylelikle Ramo ve Pompacılar, çocukları Kudret'in elinden kurtararak İstanbul'daki bir adaletsizliğe daha müdahale etmiş oldu.

Ramo ve Pompacılar, çocukları kurtarıyor;

RAMO BASKINDA!

Ramo, zekice yaptığı planla Kürşat'ın deposuna baskın yaptı. Böylelikle Cihangir'in verdiği ölümcül görevin üstesinden gelmeyi başardı ancak bu görevin sonunda onu bambaşka bir sınav bekliyordu.

Ramo, Kürşat'ın deposunu basıyor;

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo, Cihangir'e karşı savaş açacağının ilk sinyallerini veriyor.

İşte Ramo'nun 16. Bölüm Tanıtımı:

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!