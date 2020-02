NECO - NECATİ (İLHAN ŞEN)

Cengiz’in oğlu. Sibel’in kardeşi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir züppe. Kötü bir ruha sahiptir. Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.

İLHAN ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İlhan Şen 1987 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği mezunudur.

İlhan Şen hangi filmlerde oynamıştır?

Perspective / 2018

İlhan Şen hangi dizilerde oynamıştır?

2020 Ramo / 2020

2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2019

2018 Şahin Tepesi / 2019

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi / 2018

İlhan Şen hangi ödülleri kazanmıştır?

2009 Best Model of Turkey / Birincilik

2009 Best Model of the World / Best Model of Europe Ödülü