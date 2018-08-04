Rampla Juniors FC - Progreso maçı öncesi rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Rampla Juniors FC ile Progreso, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Rampla Juniors FC 3 puanla 9. sırada, Progreso 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Rampla Juniors FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Progreso son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 560. İddaa'da Rampla Juniors FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Progreso kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rampla Juniors FC önceki hafta Cerro Largo mücadelesinde 1-0 kazandı.

Progreso ise Canadian karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Rampla Juniors FC, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Progreso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Progreso, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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