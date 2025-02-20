RAMS Park'ın zemininde son durum!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Bu önemli müsabaka öncesinde İstanbul'da kar yağışının etkisinden dolayı RAMS Park'ın zemini merak ediliyordu. Karşılaşmaya yaklaşık 3 saat kala kar yağışının da olmamasından dolayı stadyumunun zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.