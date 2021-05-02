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HaberlerGündem3. SayfaRandevuya rağmen aşı kuyruğu - Haberler
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İzmir'de tam kapanmada aşı kuyruğu

İzmir'de bugün sabah saatlerinde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Kentte, tam kapanma nedeniyle sokaklar boş kalırken, koronavirüs aşısı sırası gelenler Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruk oluştu

Randevuya rağmen aşı kuyruğu - Haberler
Randevuya rağmen aşı kuyruğu
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DHA

Koronavirüsle mücadeleyle kapsamında geçen günlerde 55 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağının duyurulmasının ardından hastanelerde aşı yoğunluğu devam ediyor.

DHA'da yer alan habere göre, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Devlet Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri oldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, tam kapanma olmasına rağmen hastanenin kapısında uzun kuyruk oluşturdu.

Sırası gelenler aşılarını olurken, bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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