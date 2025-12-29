Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı, Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği Karataşlı'nın tutuklanmasına, şüpheliler Süzer ve Güneş hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.