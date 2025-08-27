Habertürk
        Rapçi Uzi ile Ebo'nun 'bot' kavgası - Magazin haberleri

        Rapçi Uzi ile Ebo'nun 'bot' kavgası

        Rapçi Uzi'nin, Spotify'da 'bot' kullanımıyla ilgili sözleri ortalığı karıştırdı. Uzi'nin, isim vermeden yaptığı açıklamalar sonrasında, müzik yapımcısı Ebo (İbrahim Tilaver) ve Uzi, sosyal medya üzerinden birbirine girdi

        Giriş: 27.08.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:38
        'Bot' kavgası
        Uzi, Spotify'da 'bot' kullanımıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Son dönemde gündemde olan 'bot' kullanılarak sahte dinlenme rakamları tartışmasına dâhil olan Uzi, isim vermeden sektörde bu yöntemi kullananlara göndermede bulundu.

        Uzi; "Bunu yapanların sanatçılar olduğunu sanmıyorum ama bu işin arkasında para kazanmak için stream algısı oluşturan insanlar var. Gözümle görmediğim için kesin bir şey söylemek istemiyorum ama duyuyoruz" dedi.

        Uzi'nin dolaylı yoldan kendisine ve yakın çevresine gönderme yaptığını düşünen 'Ebo' lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver; "Bir gün çıkarlar 'bot' derler, bir gün Emirhan’a, bir gün Ati’ye, bir gün Tepki’ye sallarlar… İşlerine gelmeyince 'bot' diyorlar. Şarkıları dinlenmeyen sanatçılar böyle yapıyor. Madem 'bot' diyorsun neden benimle proje yaptın o zaman? Paranı vermedim mi senin" diye yanıt verdi.

        İbrahim Tilaver, ayrıca Uzi’nin sektörde icraatı olmadığını iddia ederek; "Uzi gibi şarkıları dinlenmeyen sanatçılar var ya, her hafta okeye döner gibi dönenler. Botçu sizsiniz. İspatlayın 'bot' attığımı. Kanıtlamazsan namussuzsun" ifadelerini kullandı.

        Bunun üzerine Uzi ise; "İsim vermeden konuştum konuşacağımı. Sen daha düne kadar sürekli 'beraber bir iş yapalım diyen' bir adamdın. Bir şeyleri üstüne alınıyorsun, orada böyle rahat rahat konuşuyorsun, küfür ediyorsun hakkımızda. Aslanlar gibi paramı aldım, aslanlar gibi şarkı teslim ettim size. 'Bot'la ne alakası var? 'Bot' olduğunu bilseydik de sana paranı geri verirdik, o şarkıyı da kaldırırdık. O şarkıda bot yoktu zaten" şeklinde cevap verdi.

