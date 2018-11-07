Rapid Vienna - Villarreal sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Grup G maçında Rapid Vienna ile Villarreal, 08 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:55. 3 puanlı Rapid Vienna 3. sırada bulunuyor, Villarreal 5 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Rapid Vienna, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Villarreal, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 645. İddaa'da Rapid Vienna kazanır 3.60, berabere biter 3.30, Villarreal kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Rapid Vienna son haftadaki Villarreal müsabasında 2-1 kazandı.

Villarreal ise Rapid Vienna maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, alan Rapid Vienna, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Villarreal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Villarreal, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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