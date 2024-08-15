Rapid Wien-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Rapid Wien-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk oluyor. Evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, turu geçmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda... Rapid Wien-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'le deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş
STAT: Allianz
HAKEM: Manfredas Lukjancukas (Litvanya)
SAAT: 19.00
YAYIN: A SporMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo-mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n i̇ki̇ farklı galibiyet gerekiyor. Trabzonspor, Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde maç uzatmalara gidecek. 15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek. Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve galibiyet yetecek.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
Karadeniz Fırtınası, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ hali̇nde yoluna UEFA Konferans Li̇gi̇'nde devam edecek. Bu durumda Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak. Bordo-mavililer, rakibini elemesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
SAVIC KADRODA YOK
Trabzonspor'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Viyana'ya götürülmedi.