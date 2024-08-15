Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Rapid Wien-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Rapid Wien-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Rapid Wien-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk oluyor. Evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, turu geçmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda... Rapid Wien-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'le deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

        STAT: Allianz

        HAKEM: Manfredas Lukjancukas (Litvanya)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: A Spor

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo-mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n i̇ki̇ farklı galibiyet gerekiyor. Trabzonspor, Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde maç uzatmalara gidecek. 15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek. Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve galibiyet yetecek.

        REKLAM

        ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

        Karadeniz Fırtınası, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ hali̇nde yoluna UEFA Konferans Li̇gi̇'nde devam edecek. Bu durumda Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak. Bordo-mavililer, rakibini elemesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        SAVIC KADRODA YOK

        Trabzonspor'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Viyana'ya götürülmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı