Rashford gelişmesini duyurdular
İsmi son zamanlarda Fenerbahçe ile de anılan ve Manchester United'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Marcus Rashford hakkında çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi
Fichajes'in haberine göre; bu sezon beklentilerin gerisinde kalan 27 yaşındaki futbolcu, beklenmedik bir şekilde MLS'e transfer olabilir.
Haberde, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin İngiliz forvete ilgi göstediği ancak Amerikalıların Rashford'u kadrosuna katmak için rekabete girmeye hazır göründüğü aktarıldı.
MLS'in Rashford'a olan ilgisi, bu ligin uluslararası arenada en iyi dönemlerindeki yıldızları çekme hedefini yansıtıyor.
Bu yaklaşım, genellikle kariyerlerinin son dönemlerinde oyuncuları transfer etme stratejisinde önemli bir değişikliği işaret ediyor.
Ayrıca, İngiltere Premier League'nin diğer yıldızlarından Kevin De Bruyne'nin de ABD'ye transfer olabileceği söylentileri dolaşıyor.
2024/25 sezonunda Kırmızı Şeytanlar ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.