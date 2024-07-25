Rashida Tlaib: Netanyahu’ya ‘savaş suçlusu’ pankartı açan Müslüman Kongre üyesi kim?

Getty Images Rashida Tlaib

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında Demokrat Partili Kongre üyesi Rashida Tlaib ‘savaş suçlusu’ pankartı açtı.

Tlaib’in konuşma boyunca tuttuğu pankartın diğer yüzünde ise “Soykırımdan suçlu” ifadesi yer alıyordu.

Filistin kökenli Tlaib kefiye ve bir Filistin rozeti de taktı.

Tlaib, 7 Ekim saldırısından bir ay sonra İsrail'i hedef alan sözleri nedeniyle kendi partisinden 22 Demokrat üyenin de destek verdiği bir oylama ile Kongre'de kınama cezası aldı. Bu adım 'Kongre'den atılma' öncesi son önlem olarak uygulanıyor.

Tel Aviv'e partiler üstü bir desteğin olduğu ABD Kongresi'nde İsrail'i en çok eleştirenlerin başında Tlaib geliyor.

Bu iki politikacı dış politikada, özellikle İsrail konusunda, ABD'nin genel politikasından keskin bir çizgiyle ayrılıyor.

Rashida Tlaib, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğdu. Babası Ford fabrikasında işçiydi.

Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çizdi.

Tlaib kampanya döneminde, Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarını etkileyen tartışmalı seyahat yasağı gibi politikalarına karşı çıkmak için Kongre yarışına girdiğini söyledi.

ABC News'e verdiği bir röportajda Tlaib, "Seçime, seçilmem tarihi bir şey olur diye girmedim. Adaletsizlikler için, Müslüman kimliklerini ve buraya ait olup olmadıklarını sorgulayan oğullarım için girdim. Asla kenarda bekleyen biri olmadım" diye konuştu.

Tlaib, seçilmesi ardından Twitter'da yayımladığı mesajında ise, "bölgesindeki tüm çocukların ve ailelerin adil bir toplumda yaşamasını sağlamak için mücadele edeceğini" söyledi.