İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı, dışarıda protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarında binlerce çocuk, sivil hayatını kaybetti... Gazze'de yaşanan insani dram her geçen tırmanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada dakikalarca alkışlanması dünyayı şoke etti. Netanyahu Kongrede alkışlanırken, bina dışında çok sayıda kişi kendisi protesto etmek için toplanmıştı
ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'a gelen ve konuşması sırasında Kongrede dakikalarca alkışlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eş zamanlı olarak Washington sokaklarında binlerce Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.
Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.
Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.
Netanyahu'nun Kongredeki konuşması öncesinde alınan geniş güvenlik önlemleri, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskınından bu yana alınan en yoğun güvenlik önlemleri olarak yorumlandı.
Netanyahu'nun konuşması sırasında, Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ise konuşma sırasında elinde "Savaş Suçlusu" yazılı döviz kaldırdı.
Sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, "Aranan savaş suçlusu", “İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "Gazze'deki savaş suçlarını durdurun" yazılı pankartlar açtı.
Yere Filistin bayraklarına sarılı yaklaşık 30 adet insan boyunda karton tabut yerleştirdi.
Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.