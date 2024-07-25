Netanyahu, ABD Kongresi'nde: "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı.

7 Ekim 2023'deki Hamas'ın saldırıları ABD'deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzediğini savunan Netanyahu, ABD Başkan Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve "gururlu bir siyonist” olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulundu.

Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada “kaç sivil öldürüldüğü” sorusuna “bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü. REKLAM Netanyahu, Kongre üyelerine İsrail’in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti. Gazze'ye "40 binden fazla insanı yardım kamyonunun geçişine izin verdiklerini" öne süren Netanyahu, "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır." şeklinde iddiada bulundu.

Netanyahu'nun, yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti. UCM'Yİ HEDEF ALDI Netanyahu, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bizi prangaya vurmak istiyor, kendimizi savunmamızı engellemek istiyor." ifadelerini kullanarak, "Eğer İsrail'in elleri bağlanırsa, sıradaki (hedef) Amerika olur." iddiasında bulundu. UCM'nin İsrail'in kasıtlı olarak Gazze halkını aç bırakmakla suçladığını öne süren Netanyahu, bunun "yalan" olduğunu savundu. ABD'YE YENİ TEKLİF ABD ve İsrail'in birlikte dünyadaki "en sofistike" silahları geliştirdiğini kaydeden Netanyahu, bunun sadece iki ülkeyi ve Orta Doğu'daki ortak çıkarları korumadığını, aynı zamanda ABD askerlerinin sahaya inmesine gerek bırakmadığını dile getirdi.

REKLAM İsrail her cephede savaşırken Amerika'nın desteğini esirgemediğini belirten Netanyahu, destek için teşekkürlerini iletti. Netanyahu, ABD ve İsrail'in birlikte Orta Doğu'da İran tehdidiyle mücadele etmek için bir "güvenlik ittifakı" kurabileceğini kaydederek, "Bu güvenlik ittifakına İsrail'le barış içinde olan ya da olmak isteyen tüm ülkeler davet edilmelidir." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, "Öngördüğüm yeni ittifak, Abraham Anlaşmaları'nın doğal uzantısı olarak görülebilir. Bu anlaşma sayesinde İsrail ve 4 Arap ülkesi arasında barış sağlandı. Bunu Demokratlar da Cumhuriyetçiler de destekledi. Bu yeni ittifak için bir isim de düşündüm. Yeni ittifakın adı 'Abraham İttifakı' diyelim." dedi.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNE DEĞİNMEDİ Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye "yeniden yerleşme" niyetinde olmadığını savunarak, "ağır bir güvenlik kontrolü muhafaza etmek zorundayız." açıklamasında bulundu. ABD'li Kongre üyelerine hitaben, "Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim." diyen Netanyahu, Hamas'ın askeri gücü ve Gazze'deki kontrolünü bitirene kadar ve tüm esirleri "eve getirene" kadar savaşacaklarını söyledi. REKLAM Netanyahu, "Daha azıyla yetinmeyeceğiz." diyerek, "Zafer elde edene kadar savaşacağız." ifadesini kullandı. Başbakan Netanyahu'nun konuşması sırasında ateşkes müzakerelerine değinmemesi dikkati çekti.