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HaberlerMagazinSON DAKİKA! Rasim Öztekin'in son mesajı! Birol Güven açıkladı... - Magazin haberleri
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Rasim Öztekin'in son mesajı

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapımcı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden önce kendisine attığı son mesajı paylaştı

SON DAKİKA! Rasim Öztekin'in son mesajı! Birol Güven açıkladı... - Magazin haberleri

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşındaki usta oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

'Seksenler' dizisinde rol alan Öztekin'in, kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce dizinin yapımcısı Birol Güven'e attığı mesaj yürek burktu. Öztekin'in, 'Eskiden her şey bozuk ama insanlar sağlamdı' ifadelerinin geçtiği İbrahim Sadri'nin 'Kuş hatırları' şiirini Güven'e yolladığı ortaya çıktı.

Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun.

"Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... ”seksenler” de de kullanılabilir."

"EN MAĞDUR KAVUKLU BENİM"

Öztekin, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy'a devredilen kavuğun 5. emanetçisi olmuştu.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tiyatro ve sahnelerden uzak kalan Öztekin, kavuğu meslektaşı Şevket Çoruh'a devretmişti. Öztekin, "Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim" demişti.

Öztekin'in kardeşi Bülent Özker de geçtiğimiz yılın son günlerinde hayatını kaybetmişti.

PELİN ÖZTEKİN'DEN DUYGUSAL MESAJ

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin'in bu sabah yaptığı paylaşımda, "Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ONU EN SEVDİĞİ YERLERDE HAYAL EDİN"

Ünlü sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Sevdiğim adam, hayattaki en iyi dostum, sırdaşım, tontişim, Rasim'im; bugün kalple ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşadı, anjiyo oldu, tıkalı kalp damarına müdahale edildi. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Aradınız, mesaj attınız ama çoğunuza acil serviste olduğumuz anların telaşında, koşturmacasında yanıt veremedim. Arayan, soran tüm dostlara, arkadaşlara, tanıdıklara teşekkür ediyorum. Şu anda O'nu seven kalplerin dualarına ihtiyacımız var.

Beykoz Devlet Hastanesi ve Siyami Ersek Kalp hastanelerindeki hekiminden hemşiresine sağlık personeli elllerinden gelen tüm çabayı, en iyi tedaviyi uyguluyorlar. Bu süreçte sizlerden sevdiğim adam, eşim, hayat arkadaşım için bir isteğim var. Onu hep filmlerde, dizilerde oynarken, en sevdiği yerlerde Cunda'da, Ege'nin masmavi koylarında sohbet ederken hayal edin. Olumlu düşünmenin sihirli enerjisini, dualarımızla pekiştirelim.

Bu arada aranan kan bulundu. İlgilenen herkese çok teşekkürler. Ve sesimi duyduğunu biliyorum koca yürekli adam... Aşkım. Rasim'im... Havalar güzelleşiyor, Ege'nin zeytin ağaçları, mavi koyları bizi bekliyor. Hadi çabuk toparlan.

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