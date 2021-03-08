HÜLYA KOÇYİĞİT

Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.

Birkaç ay önce 'Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosu'nda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...

Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum. Ruhun şad olsun sevgili Rasim Öztekin... Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.