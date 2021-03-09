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HaberlerMagazinSON DAKİKA! Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman?

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in cenaze töreniyle ilgili yapımcı Birol Güven'den açıklama geldi

SON DAKİKA! Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman? Açıklama geldi - Magazin haberleri

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Usta sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü yapımcı Birol Güven, Rasim Öztekin'in cenaze töreninin detaylarının henüz belli olmadığını açıkladı. Güven, "Belli olan tek şey, törenin Rasim Bey'in isteği doğrultusunda sınırlı katılımla ve pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olmasıdır. Ailesi bu konuda çok hassas. Netleşen bilgiyi paylaşacağım" dedi.

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Acı haber sonrası usta oyuncunun sevenleri hastaneye akın etti. 'Seksenler' dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral ise yaptıkları açıklamada, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. 'Baba' diyorduk. 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dizide rol alan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

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