Raul Jimenez ameliyat oldu

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi. Maçın ilk yarısında Arsenal'in köşe vuruşundan gelen topa yükselen Wolverhamptonlu Raul Jimenez ile Arsenalli David Luiz kafa kafaya çarpıştı.

Hava topu mücadelesindeki çarpışmanın ardından Meksikalı futbolcu Jimenez bir süre yerde hareketsiz kaldı. Jimenez'in sağlık görevlilerinin taktığı oksijen maskesinin ardından hareket ettiği görüldü.

Wolverhampton Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahada ilk müdahalesi yapılan futbolcunun Londra'da bir hastaneye kaldırıldığı ve başına aldığı darbenin yapılan taramayla değerlendirildiği bildirildi.

Jimenez'in taramadan sonra kafasında kırık tespit edildiği ve ameliyat edildiği kaydedildi. Meksikalı yıldızın durumunun iyi olduğu da açıklandı.