Raylarda bayram trafiği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde demiryolu ile gerçekleştirilen seyahat verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 876 bin 475 kişinin kullandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, ayrıca Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ise 3 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini belirtti.

REKLAM

Bakan Uraloğlu, “Anahat ve bölgesel trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşıdık. Böylece Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler ile toplam 276 bin 102 kişi seyahat etti” şeklinde konuştu.

MARMARAY 2.1 MİLYONU AŞTI

İstanbul’da, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: