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Re-Pie’dan Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım

Portföy yönetimi şirketlerinden Re-Pie Portföy Yönetimi, bütünleşik video iletişim platformu Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım yaptı. Böylece VimeSoft, tohum yatırım süreci için hedeflediği ilk yatırımını 7 milyon dolar değerleme üzerinden tamamlamış oldu

Re-Pie’dan Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
HABERTURK.COM

Bugüne kadar, fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve gayrimenkul gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yatırım yapan Re-Pie Portföy, son olarak Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım yaptı.

ODTÜ Teknokent’teki Ar-Ge merkezi ve İstanbul ofisi ile çalışmalarına devam eden Vimesoft, video konferans, kurumsal video (canlı yayın ve video portal) ile uzaktan öğrenme sistemlerini tek platformda entegre olarak buluşturuyor.

Hem on-premise (müşterilerin kendi lokasyonunda) hem de cloud ortamında bu hizmeti sağlayabilen girişim, kamu ve finans kurumları ile özel sektördeki 20’den fazla büyük ölçekli müşteriye ve yaklaşık 200 bin son kullanıcıya hizmet veriyor.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin yeni yatırımları ile ilgili olarak, "Vimesoft, pandemi süreci ile birlikte kaos ortamını fırsata çeviren, çevik ve start-up ruhu taşıyan gelişme potansiyeli yüksek bir girişim. Önümüzdeki dönemde teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, deeptech, sağlık teknolojileri, akıllı şehirler, oyun sektörü, yenilenebilir enerji teknolojileri ve sanayi yatırımları gibi alanlar odağımızda olacak" dedi.

Vimesoft Kurucu Ortağı ve CEO’su Mükremin Sarıer de, "Pandemi sonrası yeni iletişim ve etkileşim yöntemlerine adaptasyonun hızlandığını ve sabit çalışma ortamlarından hibrit çalışmaya geçişi görüyoruz. Aldığımız yatırımı, büyümemizi devam ettirmek ve ürünlerimizin geliştirme sürecini hızlandırmak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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